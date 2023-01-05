السعودية اليوم / "الهلال الأحمر" يباشر 2211 حالة إسعافية بجازان في شهر



جيزان 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، 2211 حالة إسعافية خلال شهر ديسمبر الماضي، تنوعت ما بين حوادث مرورية، وحالات مرضية، وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالات التي تمت مباشرتها بالمنطقة بلغ عددها 1954 حالة لمريض عادي، و 29 حالة تصادم مروري، و 6 حالات مشاكل تنفس.

وقدمت الهيئة بالمنطقة أكثر من 30 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي، شارك فيها أكثر من 244 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغت 1518 ساعة تطوعية، واستفاد منها 1000 مستفيد، إضافةً إلى تنظيم 18 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 451 مستفيدًا.

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12:03ت م

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