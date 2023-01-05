

رفحاء 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية عبر بلدية روضة هباس خلال عام 2022 م،أعمال سفلتة لـ 62,500 متر مربع من الطرق ،وصيانة نحو 20,860 متراً مربعاً من الأرصفة، إلى جانب زراعة مساحة 24,000 متر مربع من الأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء في الطرق والحدائق،وذلك ضمن الأهداف التي تسعى البلدية من خلالها إلى رفع كفاءة الطرق وتعزيز مستوى السلامة.

كما رفعت 28,720 متراً مكعباً من المخلفات المتنوعة، وجرى إزالة 52 مركبة مهملة في الطرقات والأماكن العامة،بعد اتخاذ الإجراءات النظامية ، وصيانة 1,356 عمود إنارة، ورفع 1,080 طن من النفايات، إضافة إلى تنفيذ أعمال إصحاح بيئي في ثلاثة مواقع، و 650 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 8 منشآت مخالفة.

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11:56ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ سفلتة وصيانة 83 ألف م2 من الطرق والأرصفة ورفع 28 ألف م3،من المخلفات بالهباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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