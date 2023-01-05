السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تهيئ أكثر من (280) حديقة عامة لاستقبال زوارها



مكة المكرمة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

هيأت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من (280) حديقة عامة بمساحات مختلفة ، منتشرة في مختلف الأحياء ، وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها وتضم عدد كبير من ألعاب الأطفال المختلفة، وتبذل أمانة العاصمة المقدسة جهود كبيرة في مجال صيانة ونظافة هذه الحدائق والمسطحات الخضراء، بهدف إيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، مع توفير الخدمات الضرورية بها وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وألعاب الأطفال والملاعب المتنوعة, وذلك لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة، حيث تشهد العاصمة المقدسة هذه الأيام أجواء ماطرة تجذب الأهالي للخروج وتنزه ودعم تلك الحدائق بكل الخدمات الترفيهية.

وشرعت الأمانة أعمال صيانة ونظافة المزروعات وتأهيل المسطحات الخضراء في مواقع متفرقة بمكة المكرمة تزامناً مع الأجواء والأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وذلك في إطار خطتها المجدولة وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري, وبهدف توفير بيئة صحية وزيادة الرقعة الخضراء ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ومبادرة

// انتهى //

11:35ت م

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مكة المكرمة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسهيأت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من (280) حديقة عامة بمساحات مختلفة ، منتشرة في مختلف الأحياء ، وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها وتضم عدد كبير من ألعاب الأطفال المختلفة، وتبذل أمانة العاصمة المقدسة جهود كبيرة في مجال صيانة ونظافة هذه الحدائق والمسطحات الخضراء، بهدف إيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، مع توفير الخدمات الضرورية بها وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وألعاب الأطفال والملاعب المتنوعة, وذلك لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة، حيث تشهد العاصمة المقدسة هذه الأيام أجواء ماطرة تجذب الأهالي للخروج وتنزه ودعم تلك الحدائق بكل الخدمات الترفيهية.وشرعت الأمانة أعمال صيانة ونظافة المزروعات وتأهيل المسطحات الخضراء في مواقع متفرقة بمكة المكرمة تزامناً مع الأجواء والأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وذلك في إطار خطتها المجدولة وضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري, وبهدف توفير بيئة صحية وزيادة الرقعة الخضراء ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ومبادرة السعودية الخضراء، إضافة إلى إيجاد آلية منتظمة لتأهيل وصيانة هذه المنشآت والمرافق على مدار العام، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج تحسين جودة الحياة, مع التأكيد على ضرورة مشاركة فئات المجتمع في أعمال الرقابة البلدية لرفع مستوى الامتثال العام وتحسين المشهد الحضري, والتواصل مع الأمانة بملاحظاتهم من خلال الإبلاغ على رقم عمليات الأمانة 940 أو عبر أي وسيلة من وسائل التواصل التي وفرتها الأمانة.// انتهى //11:35ت م0032

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