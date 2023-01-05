السعودية اليوم / "فرع البيئة" بالقصيم الأول في أداء العمل التطوعي على مستوى المملكة



بريدة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

حصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في القصيم المركز الأول على مستوى فروع الوزارة بالمملكة للسنة الثانية على التوالي في قيم أداء العمل التطوعي.

وأتاح الفرع هذا العام 133 فرصة تطوعية بمجموع 69 ألف ساعة، شارك فيها 15 ألف متطوع ومتطوعة، بزيادة في عدد الفرص التطوعية في العام الماضي 2021م التي بلغت 91 فرصة أسهمت فيها جهود 11 ألف متطوع ومتطوعة من خلال 27 ألف ساعة عمل.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي أن ما تحقق يأتي تعزيزاً لدور العمل التطوعي، والمسؤولية المجتمعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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11:30ت م

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