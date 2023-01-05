شكرا لقرائتكم 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 135 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشواغر المتاحة:

1- مساعد زوار (شهادة الثانوية).

2- موظف إدخال بيانات.

3- وظائف فنية (كهربائي، سباكة، إلكترونيات)، وأخرى.

4- وظائف تمريض.

5- وظائف طبية (مُتعددة).

.. وغيرها من الوظائف.

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أماكن العمل:

– (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء).

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب):

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