السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي



الرياض 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة ( جندي ) للكادر النسائي.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيبدأ يوم السبت الموافق 14 / 6 / 1444هـ وحتى يوم الخميس الموافق 19 6 1444هـ، عبر بوابة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .

// انتهى //

10:48ت م

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