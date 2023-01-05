السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع



المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية, ونشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.

// انتهى //

10:19ت م

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