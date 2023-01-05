السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط بيرو



ليما 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم باسكو وسط بيرو.

وبين المعهد الجيوفيزيائي في بيرو في بيان له، أن مركز الزلزال وقع على بعد 36 كيلومتراً من مدينة أوكسابامبا الواقعة بالإقليم، وعلى عمق 107 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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10:14ت م

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