شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يسعي لمواصلة الصدارة أمام الطائي فى دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي النصر تحدي قوي الليلة، حينما يواجه نظيره الطائي، ضمن الجولة ال12 من منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث يسعي الفريق النصراوي لمواصلة الصدارة والإقتراب خطوة إضافية نحو تحقيق اللقب هذا الموسم، فى ظل المنافسة الشرسة على الصدارة هذا الموسم.

فى حين يسعي الطائي للإستمرار فى تقديم مستوياته المميزة هذا الموسم، فى محاولة لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الثانية للنصر فى الدوري بالموسم الحالي، فعلى الرغم من قلة الإمكانيات المادية التى يمتلكها الفريق الضيف مقارنة بنظيره العالمي، إلا أنه لن يكون خصمًا سهلًا فى مواجهة الليلة.



جارسيا يحذر لاعبيه من التهاون

ومن جانبه، حرص المدرب الفرنسي رودي جارسيا على تحذير لاعبي النصر من التهاون أمام الطائي، فى إشارة إلى أهمية حسم اللقاء مبكرًا وخطف الثلاث النقاط، من أجل الإنفراد بصدارة الترتيب، خاصة أن المباراة لن تكون سهلة على فريقه إذا ما استمر التعادل يسيطر على المباراة لفترة طويلة.



موعد مباراة النصر والطائي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي النصر نظيره الطائي اليوم الخميس، فى الجولة ال 12من منافسات الدوري السعودي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فى حين يحل نادي الطائي فى المركز السابع بترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة.