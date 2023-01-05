السعودية اليوم/ أمطار متوسطة على المنطقة الشرقية



الدمام 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وأجزاء متفرقة على المراكز والهجر التابعة للمنطقة، ولا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم.

جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

// انتهى //

09:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.