

جدة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

قدَم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه ومواساته لذوي الغرقى عبدالله وأحمد وإبراهيم والذين توفوا غرقًا في محافظة القنفذة.

وسأل سموه الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

// انتهى //

08:25ت م

0015





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يقدم التعازي لذوي غرقى بمحافظة القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.