السعودية اليوم / استشهاد فتى فلسطيني خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي نابلس



رام الله 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

استشهد فتى فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد الفتى عامر أبو زيتون (16 عاما) متأثرا بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها في الرأس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت فجر اليوم إلى وسط مخيم بلاطة، تدعمها قوات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال الذي حاصر المخيم من عدة محاور، مشيرة إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، مما أدى لاستشهاد الفتى عامر أبوزيتون وإصابة شابين آخرين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة، لنقل الإصابات التي وقعت نتيجة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين.

كما اعتقل جيش الاحتلال خلال عملية الاقتحام أسيرا محررا يدعى حسن عرايشي بعد حصار منزله، والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح، وتحطيم محتويات المنزل.

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07:18ت م

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