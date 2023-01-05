شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مميزة للهلال قبل مواجهة إتحاد جدة فى دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الهلال تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره إتحاد جدة، فى الجولة ال12 من منافسات دوري روشن للمحترفين، حيث يأمل الزعيم فى الإستمرار بصراع الصدارة والإقتراب خطوة إضافية نحو تصدر الفريق للمسابقة، فى ظل المنافسة القوية التى تجمعه بالعميد.

ويمتلك نادي الهلال إحصائية مميزة فى مواجهات الفريقين السابقة، حيث تمكن الهلال من الفوز فى 3 لقاءات خلال آخر خمس مواجهات، فيما خسر فى لقاء وحيد وتعادل بالآخر، الشئ الذي يمنح الزعيم الهلالي بعض التفائل قبل المواجهة الصعبة التى ستجمعه بالعميد الليلة.



دياز يحذر لاعبيه من قوة المنافس

وحرص المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، على تحذير لاعبيه من التهاون أمام إتحاد جدة، خاصة أن العميد يمتلك الحلول الهجومية التى تمكنه من صناعة الفارق فى أي جزء من أجزاء المباراة، الشئ الذي قد يحسم المواجهة لصالحهم حال اعدم التركيز على تفاصيل المباراة.



موعد مباراة الهلال وإتحاد جدة القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الهلال نظيره إتحاد جدة اليوم الخميس، فى الجولة ال12 من منافسات الدوري السعودي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة من 11 لقاء، فى حين يحتل نادي إتحاد جدة المركز الثالث برصيد 24 نقطة ولكن من 10لقاءات فقط.