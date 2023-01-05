شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كشف حقيقة إنفصال رونالدو عن وكيله خورخي مينديز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير البرتغالية مفاجأة من العيار الثقيل حول إنفصال رونالدو عن وكيل أعماله الحالي "خورخي مينديز " بعد تعاون دام بين الطرفين دام إلى أكثر من 20عامًا، حيث عاني اللاعب من العديد للأزمات مع وكيله فى الأيام القليلة الماضية، قبل إنتقال اللاعب إلى النصر السعودي.

وأفادت التقارير أن السبب الرئيسي وراء إنفصال الثنائي رغبة مينديز فى تحقيق مكاسب مادية طبيرة غير مشروعة من إنتقاله إلى النصر السعودي كعمولة للصفقة، الشئ الذي أثار غضب وإستياء رونالدو فى الفترة الأخيرة، ليقرر إنهاء التعاون السائد بينهما، بعد طيلة السنوات الماضية.



مينديز سبب تشتت رونالدو

وأكدت بعض المصادر الآخري، أن السبب فى تشتت رونالدو فى الآونة الأخيرة، هو وكيله أعماله خورخي مينديز، والذي جعله يتردد كثيرًا قبب توقيعه للنصر، بجانب إجراءه بعد الإتفاقات دون الرجوع إليه،الأمر الذي ساهم فى إنهاء جميع العلاقات بين الثنائي



رونالدو: أريد كسر الأرقام القياسية بآسيا

وفى سياق منفصل، شدد رونالدو على أنه قام بكسر كافة الأرقام القياسية الفردية فى القارة العجوز طيلة السنوات الماضية، مما يجعله يسعي فى الفترة الحالية إلى تحقيق تجربة فريدة من نوعها بكسر كافة الأرقام القياسية فى آسيا رفقة نادي النصر خلال الفترة المقبلة.