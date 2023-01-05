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شكرا لقرائتكم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة:
1- أخصائي قانوني (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– لغة إنجليزية.
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1- رئيس قسم الدعم الفني (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
2- مدير شؤون الحوكمة واستمرارية الأعمال (تفاصيل):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في مجال ذي صلة.
– لغة إنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/12الموافق 2023/01/05.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]