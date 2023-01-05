شكرا لقرائتكم لقطات لتأثر الفنان محمد عبده أثناء تكريمه بجائزة التميز الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حرص فنان العرب محمد عبده على حضور تكريمه في حفل جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2022 نظير ما قدمه من أعمال وطنية خلال مسيرته الفنية.

كلمة شكر

عبر الفنان عبده فور صعوده على المسرح بصحبة وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي، الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عن ماعره وألقى كلمة شكر، حيث قال: هذا الوطن الذي وجدني يتيمًا. وخنقته العبرة، ولم يكمل حديثه.

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يذكر أن وزارة الإعلام أقامت أمس حفل جائزة التميز الإعلامي الختامي برعاية وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وذلك على مسرح (أبو بكر سالم) في منطقة بوليفارد رياض سيتي.