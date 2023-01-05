سياسي / اهتمامات الصحف الفلسطينية



القدس المحتلة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

ركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على الحراك الفلسطيني العربي على الصعيد الدولي بعد اقتحامات المسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي، وتناولت مناقشات مجلس الأمن الدولي حول ذلك، مؤكدة أن جلسة مجلس الأمن غاية في الأهمية لسرعة انعقادها، وتوحيد المجتمع الدولي في إدانة ورفض هذا الاقتحام من وزير متطرف.

وسلطت الأضواء على الحراك العربي الإسلامي في المؤسسات الدولية وفي أروقة الأمم المتحدة من أجل حشد التأييد الدولي لإدانة اعتداءات الاحتلال على الأقصى والشعب الفلسطيني .

واهتمت بالإحصائيات المرتفعة للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين العام الماضي والتي أصدرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مبيّنة تنفيذ الاحتلال 8724 اعتداء العام الماضي وهدم 715 منشأة، و6 مدارس في الضفة الغربية، لافتة النظر أن الاحتلال افتتح العام الجديد بعمليات هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية، وهدد بتهجير قرى مسافر يطا في مدينة الخليل بالضفة الغربية .

وتناولت فشل النواب الأمريكيون في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع، في سيناريو غير مسبوق منذ 100 عام، ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب" ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي أغلبية من 218 صوتاً.

وتحدثت صحف فلسطين عن الدعوات البريطانية لحل أزمة السكك الحديدية.

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06:27ت م

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