

سيئول 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 64106 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت كذلك 66 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 32 ألفا و421 حالة.

// انتهى //

06:22ت م

0010



سيئول 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 64106 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 29,363,272، وسط تفشي سلالة جديدة من المتحور أوميكرون وارتفاع الإصابات في فصل الشتاء.وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت كذلك 66 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 32 ألفا و421 حالة.// انتهى //06:22ت م0010

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 65 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.