شكرا لقرائتكم خبر عن ضربتين في رأس جارسيا قبل مواجهة النصر أمام الطائي بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى ضربتين من العيار الثقيل، قبل مواجهة الطائي في دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يستضيف العالمي نظيره الطائي، مساء اليوم الخميس، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن للمحترفين.

وتمثلت الضربة في إصابة الثنائي الأجنبي المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، والظهيرالأيسر الإيفواري جيسيلان كونان قبل المواجهة المرتقبة.

وأثبتت الفحوصات الطبية حاجة اللاعبين لبرنامج علاجي للتعافي من الإصابة العضلية التي لحقت بهما في مواجهة الخليج الماضية.

واستقر جارسيا على الثنائي علي لاجامي والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، لتعويض غياب أبو بكر وكونان في مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع مدرب النصر بالبرازيلي تاليسكا في مركز رأس الحربة، فيما يعتمد على بقية الأسماء الأساسية التي بدأ بها في مباراة الخليج.

وتقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريبات الفريق الأول، مساء الأربعاء، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، بمقر النادي في أول تدريب له مع العالمي في ملعب النادي.

ومن المتوقع أن يبدأ جارسيا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: علي لاجامي، وألفارو، وعبد الإله العمري، وسلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخبيري، ولويس جوستافو، ومشاريبوف، عبد الرحمن غريب، وبيتي مارتنيز.

خط الهجوم: تاليسكا.