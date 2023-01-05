شكرا لقرائتكم خبر عن البليهي يوجه رسالة مدوية إلى رونالدو بعد انتقاله للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى علي البليهي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته بتجديد عقده مع الزعيم، مؤكدًا رغبته في مواصلة رحلة حصد الألقاب.

وكان الهلال أعلن مساء الأربعاء، عن تجديد عقد البليهي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لعام آخر، بعدما تم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن استمراره.

وقال البليهي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية السعودية": "عند اقتراب أي لاعب من الدخول في الفترة الحرة تبدأ بعض الأحاديث عن انتقاله أو تجديده، ولكن لم ألتفت لذلك، وكان تركيزي مع الهلال".

وتابع: "لم أساوم الهلال ورغبتي في الاستمرار كانت جادة، ولم ألتفت للعروض لأني أود البقاء في هذا الفريق الذي أعشقه وحققت كل أمنياتي معه".

وحول انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر، قال: "صفقة رونالدو ستفيد السعودية، لأنه ضمن أفضل اللاعبين في العالم، أتمنى له التوفيق، وأقول له نراك قريبًا".

وأردف: "لا أخشى إلا من نفسي فقط، ورونالدو سيعلم من هو البليهي متى ما كنت في كامل قوتي، وسوف يعرفني خلال المباريات، كما عرفني ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني".

وحول مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، وتقديمه لمستوى مميز أمام المنتخب الأرجنتيني، قال: "لا يهم من يلعب أمامه البليهي، المهم أن أكون واثقًا من نفسي، لذلك لا أخشى أي لاعب كرة قدم مهما كان".

واختتم مدافع الزعيم عن حديثه مع ليونيل في كأس العالم "أخبرت ميسي أنه حتى لو لعبت أمامنا 5 مباريات لن تستطيع الفوز علينا".