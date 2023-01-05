شكرا لقرائتكم خبر عن إيجالو يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن للمحترفين.

وأفادت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، سوف يواجه الاتحاد في الكلاسيكو بنفس الأسماء التي واجه بها ضمك، باستثناء عودة الكولومبي جوستافو كوريلا العائد من الإيقاف، ودخول ماريجا التشكيل الأساسي من جديد.

واستبعد مدرب الهلال الخماسي، سلمان الفرج ومحمد البريك وياسر الشهراني ومحمد جحفلي للإصابة، بجانب البرازيلي بيريرا لأسباب فنية من رحلة الفريق المغادرة لجدة.

وكان الفريق قد أدى مرانه الأخير على ملعب النادي قبل السفر ليلا إلى جدة استعدادا لمواجهة الاتحاد، حيث يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة حصدها من 6 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة.

ومن المتوقع أن يدخل دياز المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ، سعود عبد الحميد.

الوسط: كويلار، محمد كنو، سالم الدوسري، كاريلو، ماريجا.

الهجوم: إيجالو.