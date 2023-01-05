شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال في كلاسيكو دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على ملامح التشكيلة الأساسية لفريقه أمام الهلال، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان المدرب سانتو، قرر استبعاد المحترف إيجور كورنادو، مع الدفع ببرونو هنريكي وطارق حامد في منطقة وسط الملعب أمام الزعيم.

وأنهى العميد، تحضيراته لمواجهة الهلال، مساء أمس على ملعبه بحضور المهندس أحمد كعكي نائب رئيس النادي، الذي حرص على تحفيز اللاعبين.

وركز المدرب البرتغالي على الجوانب اللياقية، ثم طبق بعض الجمل التكتيكية، بعدها ختم المران بمناورة طغى عليها الجانب الترفيهي.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق مباراة الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جروهي

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي

الوسط: طارق حامد، هيلدر كوستا، برونو هنريكي، رومارينهو، عبد العزيز البيشي

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله