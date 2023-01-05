

أبها 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

دشن محافظ محايل عسير محمد بن فلاح القرقاح، مساء أمس ، فعاليات مهرجان العسل الأول بمركز "قنا" الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير لمدة أربعة أيام على ساحة البلدية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبدأت فعاليات المهرجان بجولة للحضور في أرجاء المعرض المصاحب الذي ضم 50 جناحا للنحالين المشاركين وعددا من الجهات من القطاعين الحكومي والأهلي والفنانين التشكيليين الذي عرضوا عددا من الأعمال التي تتناول تربية النحل وإنتاج العسل .

ثم بدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني أشار خلالها إلى حرص الوزارة على تنويع المهرجانات والفعاليات والوصول بها إلى جميع المحافظات والمراكز، مما يسهم في تنمية الإنتاج المحلي من العسل وتطوير آليات تسويقه من قبل مربي النحل، وتعريف جميع فئات المجتمع بطرق تربية النحل والاستفادة من الميزة النسبية للمحافظات والمراكز التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع العسل .

ثم قُدمت عدد من اللوحات التوعوية التي تتحدث عن مركز "قنا" وتميزه بإنتاج العسل الطبيعي منذ القدم ، والأشجار المحلية التي ينتج منها النحل أجود الأصناف مثل عسل السدر والمجرى. واختتم الحفل بأوبريت غنائي شاركت في تقديمه فرق شعبية من "قنا" .

يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ينظم ويشرف على العديد من المهرجات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل في منطقة عسير، منها مهرجان العسل بمحافظة المجاردة، ومهرجان العسل في رجال ألمع، حيث تشهد هذه المهرجانات إقبالًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين وتسويقًا للمنتجات الوطنية.

// انتهى //

02:10ت م

0005





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين مهرجان العسل في مركز "قنا" بمشاركة 50 نحالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.