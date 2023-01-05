السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع



المدينة المنورة 12 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 05 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية ، ونشاطاً في الرياح السطحية على محافظتيّ المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى التاسعة صباحاً.

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02:01ت م

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