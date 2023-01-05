شكرا لقرائتكم خبر تفعيل التطوع في القطاع الصحي غير الربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة أمس مذكرة تعاون مجتمعية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لاعتماد منصة التطوع الصحي منصة لتفعيل التطوع في القطاع الصحي غير الربحي، وإتاحة خدمة التطوع الصحي للأفراد والجهات في المنصة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية في التطوع الصحي. ومثل مركز التطوع الصحي في توقيع الاتفاقية، وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، ومن جانب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الرئيس التنفيذي للمركز أحمد السويلم. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تنظيم وتمكين التطوع الصحي وتجربة المتطوع الصحي، وزيادة نسبة الرضا للجهات والمتطوعين، وتوحيد مصادر البيانات. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تنظيم وتمكين التطوع الصحي وتجربة المتطوع الصحي، وزيادة نسبة الرضا للجهات والمتطوعين، وتوحيد مصادر البيانات. يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن برامج وزارة الصحة لتعزيز مساهمة مختلف أفراد وقطاعات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي تقدمها. أهداف الاتفاقية:





تنظيم وتمكين التطوع الصحي.



تحسين تجربة المتطوع الصحي.



زيادة نسبة الرضا للجهات والمتطوعين.



توحيد مصادر البيانات.



كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل التطوع في القطاع الصحي غير الربحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.