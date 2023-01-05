شكرا لقرائتكم خبر اضطرابات المرضى النفسيين والمدمنين تعوق إدراك تبعات التدخلات الدوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتقليل عامل الأخطاء المتعلقة بالدواء، والأضرار المحتملة والمترتبة عليها، يولي مجمع إرادة الصحة النفسية بالرياض سلامة المرضى أهمية كبرى، ومن ركائز ذلك السلامة الدوائية، حيث ينفذ جملة من البرامج المهمة التي تهدف إلى مواجهة الأخطار المحتملة المرتبطة بالدواء قبل حدوثها.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حسن الشهري، أن طبيعة الاضطرابات والأعراض النفسية التي يعاني منها المرضى النفسيون ومرضى الإدمان قد تحد من استيعابهم وقدرتهم على إدراك تبعات التدخلات العلاجية، وأن ذلك يستدعي حاجتهم الماسة إلى عناية نفسية آمنة ورعاية طبية سليمة مع الحرص الشديد والدقة فيما يخص سلامة الإجراءات العلاجية والخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدا حرص المجمع على تحسين الأداء باستمرار لجميع الخدمات، وتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف لتعزيز السلامة لدى هذه الفئة من المرضى.

من جهتها بينت مشرفة وحدة الصيدلة الأكلينيكية بالمجمع آلاء القعيط أن المجمع يتصدى للأخطاء الدوائية عبر 5 برامج مهمة تسهم في تعزيز سلامة المرضى النفسيين ومرضى الإدمان دوائيا.

ونوهت إلى أن هذه البرامج تضم عيادة الاستشارات الدوائية والمعنية بتعزيز الثقافة الدوائية للمريض وأسرته وتقليل الأخطاء وتجنب الاستعمال الخاطئ للدواء والتعريف بوسائل وطرق حفظ الأدوية والظروف الملائمة لحفظه، كما تضم مركز معلومات الأدوية الذي يهدف إلى تقليل الأخطاء الدوائية من خلال توفير المعلومات الدوائية المبنية على البراهين العلمية إلى مقدمي الرعاية الصحية لتساعدهم في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة.

أدوية صرفت خلال العام الماضي:

