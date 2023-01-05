شكرا لقرائتكم خبر «إكسبو الحج 2023 » يبحث تطوير البنية التحتية بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة تطوير البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، تنطلق فعاليات وأعمال مؤتمر ومعرض «إكسبو الحج» برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل خلال الفترة من 16 - 19 جمادى الآخرة الجاري، بمحافظة جدة «سويردوم» تحت عنوان «الجودة في منظومة الخدمات».

ويناقش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة «إكسبو الحج»، في نسخته لهذا العام، فرص تعزيز وتحسين خدمات البنية التحتية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين بسهولة ويسر لأداء مناسكهم بطمأنينة، مما يثري تجربتهم الدينية والتاريخية، تحقيقا لمستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».

ويأتي المؤتمر امتدادا لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة البيئة المناسبة لهم، من أجل تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من جميع قطاعات الدولة لتطوير، وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، وتوفير بيئة تحتية متكاملة كشبكات الطرق والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت والاتصالات.

وحددت وزارة الحج والعمرة، ضمن أعمال المؤتمر جلسة بعنوان «البنية التحتية وصيانة مرافق المشاعر المقدسة»، تسليط الضوء على أبرز المشاريع التي تقدمها وزارة الطاقة، والتعريف بجهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة، وجاهزية البنية التحتية في المشاعر المقدسة بما يضمن جودة تغطية شبكة الإنترنت وخدمات الاتصالات، إضافة إلى الجهود المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تسليط الضوء على جودة الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة.

ويشارك في إثراء الحوار في الجلسة ضمن فعاليات اليوم الثاني، مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، ووكيل وزارة النقل للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس بسام البسام، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ووكيل مساعد وزارة الصحة لصيانة وتشغيل المرافق الدكتور المهندس إبراهيم الطريري، ويدير الجلسة المدير التنفيذي للمشاريع في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علي آل دياب.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة سبل تحقيق التعاون وآليات تحقيق الأهداف الرئيسة التي تسهم في تطوير المنظومة في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.

ماذا يناقش المؤتمر؟







فرص تعزيز وتحسين خدمات البنية التحتية.



تسليط الضوء على تطوير مرافق المشاعر المقدسة.







شبكات الطرق والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت والاتصالات.



تطوير المنظومة في رفع مستوى رضا ضيوف الرحمن.



المؤتمر في نسخة 2021: