500 ألف مستفيد من توثيق ناجز العدل للحالات الاجتماعية

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وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، إذ يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين، ويغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.يذكر، أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية، التي كانت لدى المحاكم في السابق، لتكون خلال نظام التوثيق وبشكل الكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية، خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة، تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتقديم الخدمات التوثيقية الكترونيا عبر بوابة ناجز Najiz.sa، دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية.
قائمة الخدمات شملت
- توثيق حضانة
- توثيق وقف
- توثيق زواج
- توثيق ورثة متوفى
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