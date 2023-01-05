شكرا لقرائتكم خبر 500 ألف مستفيد من توثيق ناجز العدل للحالات الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات وزارة العدل لتوثيق الحالات الاجتماعية الكترونيا، عبر ناجز Najiz.sa، خلال العام الماضي 2022، نحو 500 ألف مستفيد، إضافة إلى إنجاز أكثر من مليون مصادقة على طلبات المستفيدين بشكل الكتروني.

وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، إذ يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد والمال على المستفيدين، ويغنيهم عن الحضور إلى المرافق العدلية.

يذكر، أن نظام التوثيق تضمن نقل عدد من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية، التي كانت لدى المحاكم في السابق، لتكون خلال نظام التوثيق وبشكل الكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية، خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية متكاملة ومؤتمتة، تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتقديم الخدمات التوثيقية الكترونيا عبر بوابة ناجز Najiz.sa، دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية.

قائمة الخدمات شملت

