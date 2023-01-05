تأهيل طلاب صيدلة جامعة الإمام لسوق العمل

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وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير سبل التعليم والتدريب والتوظيف وتبادل الخبرات، وتهيئة طلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية لمواكبة احتياج سوق العمل قبل التخرج، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفتح آفاق التعاون البحثي في مجال صيدليات المجتمع.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في كلية الصيدلة الإكلينيكية، أمس، اتفاقية تعاون مع شركة الدواء للخدمات الطبية، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير سبل التعليم والتدريب والتوظيف وتبادل الخبرات، وتهيئة طلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية لمواكبة احتياج سوق العمل قبل التخرج، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وفتح آفاق التعاون البحثي في مجال صيدليات المجتمع.

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