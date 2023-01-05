11 وظيفة مناسبة لمن يعانون من الضوضاء وقلق الطبيعة

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أحد الاختلافات هو أن الكثير من الأشخاص المصابين باضطراب القلق العام قادرون على تحمل بعض البيئات الاجتماعية.ومع ذلك، فهم لا يزالون في كثير من الأحيان بحاجة إلى وظائف لا تنطوي على الكثير من اللحظات العصيبة أوالضوضاء الصاخبة أو المشتتات أوالانقطاعات المتكررة.
ولأن الوظيفة حق لكل شخص، قدمت بعض مراكز التوظيف المختصة اقتراحات حول بعض أنواع الوظائف التي يمكن أن تناسب هذه الفئة.
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