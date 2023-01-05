شكرا لقرائتكم خبر 11 وظيفة مناسبة لمن يعانون من الضوضاء وقلق الطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - القلق الاجتماعي ليس هو النوع الوحيد من الاضطرابات العصبية التي يمكن أن تجعل من الصعب أن تكون لديك حياة مهنية ناجحة. اضطراب القلق المعمم (GAD) هو حالة وثيقة الصلة ويتعامل معها العديد من المهنيين الحاليين والطامحين يوميا.

أحد الاختلافات هو أن الكثير من الأشخاص المصابين باضطراب القلق العام قادرون على تحمل بعض البيئات الاجتماعية.

ومع ذلك، فهم لا يزالون في كثير من الأحيان بحاجة إلى وظائف لا تنطوي على الكثير من اللحظات العصيبة أوالضوضاء الصاخبة أو المشتتات أوالانقطاعات المتكررة.

ولأن الوظيفة حق لكل شخص، قدمت بعض مراكز التوظيف المختصة اقتراحات حول بعض أنواع الوظائف التي يمكن أن تناسب هذه الفئة.