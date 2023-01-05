شكرا لقرائتكم خبر حاضنة فنون الطهي تفتح أبواب العالمية لرواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبقت أيام قلائل على انتهاء التسجيل في برنامج «حاضنة كون»، أو مبادرة حاضنة فنون الطهي التي أطلقتها هيئة فنون الطهي بهدف تنمية القدرات في قطاع فنون الطهي من خلال تقديم الدعم للطهاة المحترفين، ورواد الأعمال الممارسين في قطاع المأكولات والمشروبات.

وسيتم تنفيذ ذلك عبر 3 برامج رئيسة يستهدف كل منها إحدى مراحل تطوير المفاهيم المبتكرة في قطاع فنون الطهي، على مستوى المملكة أولا، ثم الانطلاق عالميا، حيث ستتيح الحاضنة للمشاركين إظهار إبداعاتهم، وتطوير إمكاناتهم، وتسريع عجلة نموهم من خلال مطبخ تجريبي مجهز بالكامل يمكن الطهاة ورواد الأعمال من تطوير، وابتكار وصفات ومفاهيم جديدة، واختبارها على أرض الواقع.

وتتضمن أهداف المبادرة رفع المعايير في قطاع فنون الطهي عن طريق تطوير شركات ناشئة بمفاهيم مبتكرة، وتوفير بيئة ريادية سعودية داعمة للابتكار في قطاع فنون الطهي، إلى جانب تمكين وتطوير رائدات ورواد الأعمال ضمن قطاع فنون الطهي، إضافة إلى تعزيز حضور المملكة لتكون الوجهة الأولى للمذاقات الفريدة والغنية في الشرق الأوسط والعالم.

وحاضنات الأعمال هو برنامج مكثف يهدف إلى دعم الأفكار، والمشاريع الناشئة وتمكينها؛ لتصبح قادرة على دخول السوق والمنافسة، عبر تزويدها بمجموعة كبيرة من الخدمات والموارد؛ من توفير مساحات العمل، والمعدات اللازمة، وتوفير الخبراء، والموجهين والدعم الإرشادي والاستشاري لمدة احتضان تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

الفئات المستهدفة







الطهاوة الموهوبون أصحاب المشاريع الناشئة.



رائدات ورواد الاعمال المبتكرون، والمختصون بفنون الطهي.



برامج الحاضنة المعلن عنها: