شكرا لقرائتكم خبر فرص نوعية للدراسة بـ5 جامعات عالمية متخصصة في الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتسليط الضوء على مسارات برنامج الابتعاث الثقافي والمزايا والمؤسسات التعليمية المتاحة لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، عقدت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الأزياء أمس الأول، لقاء افتراضيا بغية التواصل مع الراغبين بمواصلة تحصيلهم العلمي.

وتضمن اللقاء شرحا عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يتيح فرصا نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسار الابتعاث في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة.

وتطرق اللقاء إلى الجامعات العالمية التي استهدفها برنامج الابتعاث، ومن بينها 5 جامعات متخصصة في قطاع الأزياء؛ استقبلت 12 مبتعثا في 7 تخصصات من بين 716 مبتعثا في جميع التخصصات الثقافية. وقدمت هيئة الأزياء نبذة عن استراتيجيتها والأهداف والمبادرات التي تطمح لتحقيقها، ودورها في دعم مجتمع الأزياء، وتطوير بيئة تنموية للقطاع، مع الحرص على تغطية جميع مراحل سلسلة القيمة للمنتج. كما تناول اللقاء رؤية الهيئة المتمثلة في الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، ومن ثم تعزيز التراث والهوية، إضافة إلى تلبية الاحتياجات العالمية، وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني، ضمن رسالتها التي تنص على تمكين وتطوير قطاع الأزياء وتحقيق ازدهاره؛ ليكون مستداما وجامعا ومتكاملا في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز المواهب والخبرات والكفاءات المحلية.

واهتم اللقاء بتبيان الركائز الاستراتيجية السبع لهيئة الأزياء، وهي: التعليم والإبداع، تطوير المنتجات، التجزئة، التصنيع وسلسلة الإمداد، الاستدامة، السرد ورواية القصص والفعاليات، وممكنات القطاع.

واختتم بالإشارة إلى مبادرات الهيئة ومستهدفاتها من برنامج الابتعاث الثقافي الموزعة بين سد الاحتياج لمتطلبات سوق العمل المستقبلي وفق متطلبات رؤية 2030، وتطوير المهارات والمعارف التقنية للمتخصصين في مجال الأزياء والعاملين فيه، كذلك نقل وتوطين المعارف العالمية، إضافة إلى إثراء المحتوى عبر زيادة الأبحاث المتخصصة في مجال الأزياء.

التخصصات الثقافية والفنية تضم:

