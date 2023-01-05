شكرا لقرائتكم خبر إتاحة التقديم للحج من الخارج للأفراد عبر منصة نسك قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزارة الحج والعمرة إطلاق خدمة «الحجاج الأفراد» قريبا للتقديم للحج من خارج المملكة عبر منصة «نسك» بسهولة ويسر، وإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق «نسك» للأجهزة الذكية للتحكم في السعة المكانية والزمانية للمعتمرين للحد من الازدحام؛ حيث حصل هذا التطبيق على أعلى وسام للمعلوماتية من جائزة الشيخ سالم بن علي الصباح للمعلوماتية 2021.

وقدمت الوزارة خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام الماضي 2022؛ مسخرة الجهود البشرية والإمكانيات المادية كافة لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بطمأنينة ويسر.

ولفتت إلى إطلاقها 13 دليلا توعويا للحجاج والمعتمرين عبر 14 لغة، علاوة على دليل العمرة الشامل لتقديم جميع المعلومات الدينية والصحية والإجرائية لضيوف الرحمن قبل قدومهم لأداء المناسك، مضيفة بأن انجازاتها في قطاع العمرة شملت أيضا تسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة للحاصلين على أنواع التأشيرات كافة «التأشيرة السياحية، التأشيرة الفورية عند الوصول، التأشيرة العائلية، التأشيرة الشخصية، الحاصلين على تأشيرة دخول دول الشنجن وبريطانيا وأمريكا» وجميعها الكترونية.

وأضافت بأنها تعمل على توفير خدمة تسجيل «خصائص البصمة الحيوية» للمعتمرين الكترونيا للحصول على التأشيرة فوريًا لـ 5 دول عبر تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية والتابع لوزارة الخارجية السعودية، وإطلاق خدمة التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين، والذي يغطي الحالات الصحية الطارئة، إصابات «كوفيد 19»، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران.

3 سياسات لبرنامج العمرة:







تسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة من جميع أنحاء العالم.



رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن



إثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين لتأدية نسكهم بطمأنينة ويسر.



تسجيل «خصائص البصمة الحيوية» للمعتمرين الكترونيا لـ5 دول: