نقل وإسعاف
تصدرت منطقة مكة المكرمة نقل الحالات الإسعافية بواقع 130593 حالة، تليها الرياض بـ113204 ثم المنطقة الشرقية بـ52092، فالمدينة المنورة بـ35443 حالة تلتها عسير بـ33577 حالة، ثم جازان 16447 وتبوك 14014، وجاءت حائل بـ12271 حالة، وانخفضت الحالات في منطقة الباحة إلى 7902 تلتها منطقة الجوف بـ7890، ونجران 6490، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية الأقل عدد في الحالات المنقولة عبر الهلال الأحمر مسجلة 5338 حالة.
كما تصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث حالات الغرق التي تم نقلها عبر الهلال الأحمر، وبلغ عددها 95 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ65 حالة ثم المنطقة الشرقية بـ54 ومنطقه جازان 23 والمدينة المنورة 21 تلتها منطقه تبوك بـ20 حالة ثم منطقة القصيم 16 وعسير 15 ثم منطقة حائل بـ10 حالات وانخفضت حالات الغرق في كل من منطقة نجران التي سجلت 7 حالات والحدود الشمالية 5 والجوف 6 لتسجل منطقة الباحة الأقل عددا في حالات الغرق بـ4 حالات ليكون العدد الإجمالي 341 حالة.
الحوادث بعدد من المناطق
الطرق
مكة المكرمة
18101
الرياض
17573
الشرقية
7943
عسير
7288
المدينة المنورة
4784
مشاجرات
مكة المكرمة
3805
الرياض
2607
الشرقية
1339
المدينة المنورة
1033
عسير
990
سقوط
الرياض
7361
مكة المكرمة
7247
الشرقية
3461
المدينة المنورة
2274
عسير
1983
الحروق
مكة المكرمة
564
الرياض
428
الشرقية
312
المدينة المنورة
144
عسير 139
الأمراض
مكة المكرمة
100781
الرياض
85170
الشرقية
38983
المدينة المنورة
27187
عسير
23162
كانت هذه تفاصيل خبر مكة والرياض الأكثر في حوادث الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.