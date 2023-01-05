مكة والرياض الأكثر في حوادث الغرق

كشف تقرير لوزارة الصحة 2021-2022، نقل 458449 مريضًا ومصابًا إلى المستشفيات بواسطة هيئة الهلال الأحمر السعودي في مناطق مختلفة بالمملكة، وذلك جراء حوادث طرق ومشاجرات وسقوط وحروق وغرق وأمراض وحالات أخرى.

نقل وإسعاف

تصدرت منطقة مكة المكرمة نقل الحالات الإسعافية بواقع 130593 حالة، تليها الرياض بـ113204 ثم المنطقة الشرقية بـ52092، فالمدينة المنورة بـ35443 حالة تلتها عسير بـ33577 حالة، ثم جازان 16447 وتبوك 14014، وجاءت حائل بـ12271 حالة، وانخفضت الحالات في منطقة الباحة إلى 7902 تلتها منطقة الجوف بـ7890، ونجران 6490، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية الأقل عدد في الحالات المنقولة عبر الهلال الأحمر مسجلة 5338 حالة.

كما تصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث حالات الغرق التي تم نقلها عبر الهلال الأحمر، وبلغ عددها 95 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ65 حالة ثم المنطقة الشرقية بـ54 ومنطقه جازان 23 والمدينة المنورة 21 تلتها منطقه تبوك بـ20 حالة ثم منطقة القصيم 16 وعسير 15 ثم منطقة حائل بـ10 حالات وانخفضت حالات الغرق في كل من منطقة نجران التي سجلت 7 حالات والحدود الشمالية 5 والجوف 6 لتسجل منطقة الباحة الأقل عددا في حالات الغرق بـ4 حالات ليكون العدد الإجمالي 341 حالة.

الحوادث بعدد من المناطق

الطرق

مكة المكرمة

18101

الرياض

17573

الشرقية

7943

عسير

7288

المدينة المنورة

4784

مشاجرات

مكة المكرمة

3805

الرياض

2607

الشرقية

1339

المدينة المنورة

1033

عسير

990

سقوط

الرياض

7361

مكة المكرمة

7247

الشرقية

3461

المدينة المنورة

2274

عسير

1983

الحروق

مكة المكرمة

564

الرياض

428

الشرقية

312

المدينة المنورة

144

عسير 139

الأمراض

مكة المكرمة

100781

الرياض

85170

الشرقية

38983

المدينة المنورة

27187

عسير

23162