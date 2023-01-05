ثلث الإعلانات الوظيفية للذكور ومكة أولا - #عاجل

وكشف تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية، تصدر الذكور الإعلانات الوظيفية بـ34.43% مقابل 8.96% للإناث، حيث بلغت إجمالي الإعلانات المخصصة للذكور 73 وظيفة، مقابل 19 إعلانا مخصصا للإناث، فيما بلغت الإعلانات الجماعية لكل الجنسين معا 120 إعلانا وظيفيا بـ56.6%، واشتملت أبرز أنواع الإعلانات الوظيفية على كبير مدربين، وباحث قضايا، ومهندس ميكانيكي، ومهندس تنسيق مواقع، ومساح، وأخصائي صحة عامة، ورسام معماري، ومراقب إنشاءات، وفني دعم مساعد، ومصمم جرافيكس، ومهندس حاسب آلي، ومهندس تخطيط، وكاتب، ومهندس معماري، ومدقق حسابات وغيرها.
النصيب الأكبر
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من الإعلانات الوظيفية بـ58.4% التي بلغت 124 إعلانا، وحلت الرياض ثانيا بـ17.4% التي بلغت 37 إعلانا، وتساوت المدينة المنورة وعرعر ثالثا بـ7% التي بلغت 15 إعلانا، والدمام رابعا بـ5.6%، التي بلغت 12 إعلانا، وبريدة ونجران خامسا بـ1.4%، وجازان وتبوك سادسا بـ0.4%.
إعلانات وظيفية
212 إعلانا وظيفيا في عام
%34.43 إعلانات للذكور
%8.96 للإناث
%56.6 للكل
73 إعلانا للذكور
19 إعلانا للإناث
120 إعلانا للجنسين
أكثر المناطق إعلانات:
مكة: 124
الرياض: 37
المدينة وعرعر: 15
الدمام: 12
بريدة ونجران: 3
جازان وتبوك: 1
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