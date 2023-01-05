شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2022 والفرق المشاركة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد إنطلاق فعاليات قرعة بطولة كأس العالم للأندية القادمة لنسخة 2022، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية 2022، والتي تقام في المغرب، حيث يشارك سبعة أندية في نسختها التاسعة عشر.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2022

واستقر الفيفا، على إقامة قرعة كأس العالم للأندية يوم 13 يناير في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في سلا بالرباط بالمغرب، والتي يشارك بها الأهلي المصري بصفته وصيفا لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب مشاركة الوداد حامل اللقب القاري بصفته صاحب الضيافة.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2022

الأهلي (مصر)

الهلال (السعودية)

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

فلامينجو (البرازيل)

ريال مدريد (أسبانيا)

سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

الوداد (المغرب)