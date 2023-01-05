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شكرا لقرائتكم الأمطار تغلق طريق المعرش – الثمامية بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أغلقت مياه الأمطار حركة السير على طريق المعرش – الثمامية بحائل، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
إغلاق حركة السير
وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية تم إغلاق حركة السير على طريق المعرش/ الثمامية بحائل؛ لارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار في وادي الرِمّة، عند عبوره طريق المعرش/ الثمامية.
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أخذ الحيطة والحذر
ودعت وزارة النقل الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تجمع الأمطار.