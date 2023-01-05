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الأمطار تغلق طريق المعرش – الثمامية بحائل

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الرياض - محمد الوسيري - أغلقت مياه الأمطار حركة السير على طريق المعرش – الثمامية بحائل، بحسب ما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

إغلاق حركة السير

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر: بالتعاون مع الجهات الأمنية تم إغلاق حركة السير على طريق المعرش/ الثمامية بحائل؛ لارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار في وادي الرِمّة، عند عبوره طريق المعرش/ الثمامية.

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أخذ الحيطة والحذر

ودعت وزارة النقل الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تجمع الأمطار.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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