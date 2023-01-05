شكرا لقرائتكم استمرار فرص هطول الأمطار على الرياض والقصيم والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرارية فرصة هطول الأمطار على 3 مناطق بالمملكة هي: الرياض والقصيم والشرقية حتى الخميس.

المرتفعات

وأشار العقيل، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن الأمطار يستمر هطولها أيضًا على المرتفعات في مكة المكرمة والباحة والأجزاء الساحلية الجنوبية في القنفذة.

التعليم

جدير بالذكر أن عددًا من إدارات التعليم بمختلف المناطق قررت استمرار الدراسة عن بعد حتى عودة الأجواء إلى طبيعتها، فيما عادت الدراسة الحضورية ببعض المناطق التي شهدت تحسنًا واستقرارًا في الأجواء.