شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يتلقى عرض برازيلي ضخم للرحيل في يناير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عرض ضخم من جانب أحد أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم، وذلك من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كويلار يقترب من الرحيل إلى الدوري البرازيلي

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة "Central da Bola"، على أن هناك عرض رسمي من جانب إدارة نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، للتعاقد مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب خط وسط فريق الهلال السعودي.

وأكدت الشبكة، على أن مانو مينيزيس، المدير الفني السابق لنادي النصر، والحالي لإنتر ناسيونال، وضع كويلار، على رأس أولوياته لتدعيم صفوف الفريق البرازيلي خلال الفترة القادمة.

وأوضحت التقارير، أن كويلار سبق له اللعب في الدوري البرازيلي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو؛ قبل الانتقال إلى الهلال، في صيف 2019.

وأشارت التقارير إلى أن رحيل كويلار عن الهلال، قد يتأجل إلى صيف عام 2023؛ بسبب حرمان الزعيم من التعاقدات، في الشتاء الحالي.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره نادي اتحاد جدة، وذلك مساء الغد الخميس في إطار منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر اقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.