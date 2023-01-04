شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحسم موقف رونالدو من المشاركة ضد الطائي في المباراة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق كرة القدم حول العالم، عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من المشاركة أمام الطائي في المباراة القادمة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

رونالدو يغيب عن مواجهة الطائي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، على عدم مشاركة رونالدو، في مباراة النصر، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي.

وأوضحت الصحيفة، أن بطاقة رونالدو الدولية؛ ستشمل على عقوبة إيقافه مباراتين، وبالتالي الغياب عن النصر، أمام كلصا من الططائي، ثم الشباب، في الجولة 13 من مسابقة الدوري.

موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره نادي الطائي، وذلك مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

تفاصيل تعاقد النصر مع رونالدو

وكان نادي النصر، قد تعاقد مع رونالدو، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، حتى يونيو 2025، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ويحصل كريستيانو رونالدو، خلال مدة عقده مع قلعة العالمي، على راتب يُقدر بـ500 مليون يورو، أي ما يُعادل 2 مليار ريال سعودي.