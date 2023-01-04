شكرا لقرائتكم إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل وادي العقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا في سيل وادي العقيق.

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: إن الأشخاص الأربعة بصحة جيدة- ولله الحمد.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة وجريان السيول على عدة محافظات منطقة المدينة.

وفي موقف بطولي، ساهمت شهامة وشجاعة رجل أمن في قوات الطوارئ في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة المنورة، في وقت سابق من اليوم.

تفاصيل الواقعة

وحسب قناة الإخبارية، أنقذ رجل الأمن الذي كان خارج أوقات عمله، طفلًا محتجزًا في السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خاصة بعدما ظل الطفل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار.

وأثار هذا المشهد، شجاعة رجل الأمن الذي غامر بحياته من أجل إنقاذ الطفل.

إنقاذ 4 أشخاص آخرين

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت أن رجالها بالمدينة المنورة، باشروا بلاغًا بشأن احتجاز 3 أشخاص داخل مركبة.

وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أنه تم إخراجهم وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

وباشر مدني المدينة المنورة أيضًا في وقت سابق، بلاغ احتجاز شخص داخل مركبة، تم إنقاذه وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.