السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بتعليم القصيم غداً



بريدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم القصيم اليوم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس , وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر

// انتهى //

19:27ت م

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بريدة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم القصيم اليوم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس , وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //19:27ت م0202

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.