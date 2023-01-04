السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم هطولَ أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها, وأجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:25ت م

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