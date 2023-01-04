السعودية اليوم / الأجواء الماطرة في مكة المكرمة تستهوي الأهالي



مكة المكرمة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

تعيش العاصمة المقدسة هذه الأيام أجواء ماطرة وهو ما يشجع الأهالي للخروج إلى مناطق البر والمتنزهات والحدائق للاستمتاع بتساقط الأمطار والأجواء العليلة.

وتشهد مناطق البر المحيطة بالعاصمة المقدسة توافد العديد من المواطنين والمقيمين مع أسرهم لقضاء أجمل الأوقات ومشاهدة الطبيعة التي اكتست بالعشب الأخضر والاستمتاع بقضاء لحظات جميلة.

ووثقت "واس "بعض مظاهر الحالة المطرية، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة في طريق جدة مكة السريع وطريق مكة المدينة المنورة والجموم.

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18:07ت م

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