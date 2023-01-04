السعودية اليوم / أمانة المدينة تعلن بدء صرف تعويضات لبعض العقارات المعترضة لمسارات عدد من الطرق



المدينة المنورة 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم البدء في صــرف تعويضـات العقارات المعترضـة لمسارات عدد من الطرق في المدينة المنورة‬، وهي طريق قباء وطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز وطريق المطار وطريق طلحة بن يحي وطريق مضاء الهمداني وطريق نوفل بن عبدالله وطريق عائشة بنت قدامة وطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

ودعت الأمانة الملاك إلى إخـلاء العقارات ومراجعة الأمانة بنسخة محدثة من صك الملكية ومخالصة نهائية لخدمات الماء والكهرباء لتسليـم عقارتـهم وإنهـاء الإجـراءات.

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17:40ت م

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