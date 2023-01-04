السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفَين لنظام أمن الحدود لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي



الرياض 11 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 04 يناير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهما أكثر من (3500) متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من (1500) متر مكعب من الفحم المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمخالفين لجهة الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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17:31ت م

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