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الديوان الملكي: وفاة سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد

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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سلطان بن تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 11 / 6 / 1444هـ ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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