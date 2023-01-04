شكرا لقرائتكم وزارة الحج: خدمنا 7 ملايين معتمر خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة الحج والعمرة عن تقديم خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام المنصرم 2022؛ بتوجيهات الحكومة الرشيدة ومسخِّرة الجهود البشرية والإمكانيات المادية كافة لتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بطمأنينة ويسر.

سياسات المنظومة

وأشارت الوزارة في تقريرٍ لها إلى أن سياسات منظومة الحج والعمرة تنطلق من رؤية المملكة 2030؛ التي تستند على 3 محاور تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح؛ وذلك لتمكين حياة صحية وعامرة للحجاج والمعتمرين والزوار طوال فترة بقائهم في المملكة، من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن.. أحد برامج الرؤية والذي يعمل على تنفيذ 3 سياسات هي: تسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة من جميع أنحاء العالم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار والمعتمرين لتأدية نسكهم بطمأنينة ويُسر.

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ولفتت الوزارة النظر إلى إطلاقها 13 دليلًا توعويًا للحجاج والمعتمرين عبر 14 لغة، علاوة على دليل العمرة الشامل لتقديم جميع المعلومات الدينية والصحية والإجرائية لضيوف الرحمن قبل قدومهم لأداء المناسك، مضيفة إلى أن انجازاتها في قطاع العمرة شملت أيضاً تسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة للحاصلين على أنواع التأشيرات كافة “التأشيرة السياحية، التأشيرة الفورية عند الوصول، التأشيرة العائلية، التأشيرة الشخصية، الحاصلين على تأشيرة دخول دول الشنجن وبريطانيا وأمريكا” وجميعها إلكترونية.

وبينت وزارة الحج والعمرة أنه تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يوماً، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة لزيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية التي تم تطويرها مؤخرًا لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإطلاق “منصّة نسك” والتي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيًا لدول العالم كافة؛ بما فيها طاجاكستان.

الحجاج الأفراد

وكشفت عن إطلاقها قريبًا خدمة “الحجاج الأفراد” للتقديم للحج من خارج المملكة عبر منصة نسك بسهولة ويسر، وإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق “نسك” للأجهزة الذكية للتحكم في السعة المكانية والزمانية للمعتمرين للحد من الازدحام؛ حيث حصل هذا التطبيق على أعلى وسام للمعلوماتية من جائزة الشيخ سالم بن علي الصباح للمعلوماتية 2021.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل “خصائص البصمة الحيوية” للمعتمرين إلكترونيًا للحصول على التأشيرة فوريًا لـ 5 دول “بريطانيا، تونس، بنجلاديش، ماليزيا، الكويت” عبر تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية والتابع لوزارة الخارجية السعودية، وإطلاق خدمة التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين، والذي يغطي الحالات الصحية الطارئة، إصابات “كوفيد- 19″، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران.

وأبرزت الوزارة توظيفها المنصات الرقمية لتقديم خدمات الحجاج والمعتمرين إلكترونيًا؛ حيث توجت وضمن جائزة الحكومة الرقمية 2022، بالمركز الثالث كأفضل جهة للتكامل لفئة الوزارات بين 23 وزارة، وعلى المستوى الثامن بين 217 جهة حكومية؛ مشيرة إلى أن هذه المنصات الرقمية تسهم في تقديم أفضل وأجود الخدمات، التي تساعد في اختصار الوقت والجهد على الحجاج والمعتمرين، وذلك بهدف إثراء تجربهم الدينية والثقافية، وجعل رحلة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة ذكرى لا تنسى.

ونوهت وزارة الحج والعمرة بسعيها خلال السنوات المقبلة أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية من بداية الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورًا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.