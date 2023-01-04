شكرا لقرائتكم رجل أمن يخاطر بحياته لإنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - في موقف بطولي، ساهمت شهامة وشجاعة رجل أمن في قوات الطوارئ في إنقاذ طفل محتجز بسيول المدينة المنورة.

تفاصيل الواقعة

وحسب قناة “الإخبارية”، أنقذ رجل الأمن الذي كان خارج أوقات عمله، طفلًا محتجزًا في السيل بحي العزيزية بالمدينة المنورة، خاصة بعدما ظل الطفل عالقًا لساعات وسط تجمعات مياه الأمطار.

وأثار هذا المشهد، شجاعة رجل الأمن الذي غامر بحياته من أجل إنقاذ الطفل.

إنقاذ 4 أشخاص آخرين

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني اعلنت أن رجالها بالمدينة المنورة، باشرت بلاغًا بشأن احتجاز 3 أشخاص داخل مركبة.

وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها أنه تم إخراجهم وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

وباشر مدني المدينة المنورة أيضًا في وقت سابق، بلاغ احتجاز شخص داخل مركبة، تم إنقاذه وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.