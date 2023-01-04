استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والطائف والقصيم بسبب الحالة المطرية

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع. وسيكون الدوام الدراسي غداً -عن بُعد- عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس، بمدارس الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي. كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عن بعد عبر منظومة "البلاك بورد".

وأوضحتا أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.

وفي مكة المكرمة، أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة. وأشارت الجامعة إلى أن دوام الموظفين يستمرعن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم غدٍ الخميس. وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

كما أعلنت إدارة التعليم في القصيم عن استمرار الدراسة عن بعد ليوم غد الخميس وذلك بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.